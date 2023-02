La candidate du Brabant flamand, Emilie Vansteenkiste, élue Miss Belgique 2023

Emilie Vansteenkiste (21) a été élue Miss Belgique 2023 samedi à La Panne, et succède donc à Chayenne van Aarlen. Darline Devos directrice nationale du concours de beauté a annoncé le nom de la gagnante à l'issue de la soirée de gala organisée au Théâtre Proximus de la commune balnéaire.

C'est vêtue d'une robe fourreau à traine rose que la jeune fille a reçu l'écharpe tricolore belge et la couronne qui caractérisent le titre de Miss Belgique.

"Merci à tous pour les votes et le soutien. Je ne vous décevrai pas, je ferai vraiment de mon mieux", a promis la jeune fille, tout en remerciant aussi sa famille.

Originaire de Elewijt dans le Brabant flamand, Miss Belgique 2023 est étudiante en ergothérapie et parle le néerlandais et le français. Elle est suivie par 550.000 personnes sur le réseau social TikTok et est amatrice de danse latine, ont encore précisé les présentateurs de la soirée de gala.

Emilie Vansteenkiste a été sélectionnée parmi 32 candidates (13 francophones et 19 néerlandophones). Ses dauphines sont Claire Lansenebre, de Flandre occidentale (Knokke-Heist), Victoria Kembukuswa du Brabant wallon (Waterloo) et Cécile Deltour de la province de Liège (Dison).