La frégate belge Louise-Marie appareille pour une mission internationale de l'Otan

La frégate participera tout d'abord à l'exercice multinational Strike Warrior dans les eaux écossaises. À partir de mi-novembre, elle rejoindra l'exercice Freezing Winds, organisé par la Finlande à proximité du territoire russe.

"La participation de la Belgique à ces deux exercices de grande envergure est essentielle pour entraîner et maintenir la coopération internationale, afin de garantir la sécurité et la stabilité, tant en Belgique que sur le territoire de l'UE et de l'Otan", a expliqué la capitaine de frégate Helena Vande Gaer, commandante du navire.