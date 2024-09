La KU Leuven reçoit une collection d'ouvrages de référence sur la peinture chinoise

La KU Leuven a reçu de prestigieux ouvrages de référence de la part de l'université chinoise de Zhejiang, a-t-elle annoncé mercredi. La collection, intitulée "A Comprehensive Collection of Ancient Chinese Paintings", offre un aperçu de près de 2.000 ans de peinture chinoise et a une valeur estimée à environ 100.000 euros.

Composée de 62 volumes, la collection renferme quelque 12.400 reproductions. Avec un poids total de 1,8 tonne et une période de production de presque 20 ans, il s'agit de la compilation de peintures chinoises la plus importante et la plus complète jamais publiée.

Le premier volume a symboliquement été remis à la KU Leuven mercredi, lors d'une cérémonie dédiée. Les autres rejoindront progressivement les rayons de la bibliothèque universitaire.