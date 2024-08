L'arum titan du Jardin botanique de Meise est en fleur

L'arum titan (Amorphophallus titanum), communément appelé "fleur puante" ou "fleur pénis", est une espèce rare qui ne pousse à l'état sauvage que dans les forêts tropicales de Sumatra. Il possède la plus grande inflorescence - soit la disposition des fleurs sur la tige - du monde, rappelle le Jardin botanique.

Le spectacle des parfums et des couleurs ne dure que 48 à 72 heures. Pour permettre au plus grand nombre d'admirer la floraison, le Jardin botanique de Meise restera exceptionnellement ouvert jusqu'à 21h00 ces mardi et mercredi. La dernière entrée pour les visiteurs est à 19h30.

Une deuxième floraison aura lieu "très bientôt", sur un autre spécimen, annonce par ailleurs le Jardin botanique.