Le suspect d'un meurtre à Gand interpellé en région lyonnaise livré à la Belgique

L'homme de 35 ans interpellé pour des vols dans un potager en région lyonnaise et suspecté du meurtre de la nonagénaire Norris Georgette Van den Bogaerde en juin 2019 à Gand a été livré lundi à la Belgique et placé sous mandat d'arrêt.

La victime avait été retrouvée inconsciente chez elle à Gand le 27 juin 2019. La maison était sens dessus dessous et un bracelet en or avait été dérobé. Le violent cambriolage se serait produit 48 heures plus tôt.

Un mandat d'arrêt européen a été décerné à l'encontre du suspect, en séjour illégal en France depuis deux ans. L'homme, qui n'a pas la nationalité belge, a finalement été interpellé fin août alors qu'il volait des légumes dans un jardin associatif de Décines-Charpieu, à l'est de Lyon (sud-est de la France).

Le suspect comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Gand.