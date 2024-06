Un Belge tente de battre le record de distance couverte en fauteuil roulant en 24 heures

L'objectif de l'athlète belge est ainsi de couvrir 186 kilomètres en 24 heures, mais pas seulement. Il souhaite également battre le record de vitesse en fauteuil roulant sur une distance de 100 kilomètres, à savoir 11 heures. Il souhaite également prolonger son effort pour battre la plus longue distance couverte sans pause, soit 210 kilomètres.

"Cette triple tentative de record du monde est un ultime appel à une plus grande attention et un plus large soutien à l'inclusivité dans le sport. Malgré son énorme potentiel et ses avantages démontrés pour le bien-être, la santé et le lien social, le Triple Challenge ne reçoit quasiment aucun soutien structurel", a expliqué Wannes Wylin en marge de son exploit sportif du week-end. "L'inclusivité dans le sport est pourtant essentiel pour comprendre et apprendre à accepter la différence et à se soutenir mutuellement. Mais sans ressources suffisantes, nous ne pouvons pas répondre à une demande croissante."