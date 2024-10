VILVORDE: Le bourgmestre sortant Hans Bonte déçu des résultats

Le bourgmestre sortant de Vilvorde Hans Bonte (Vooruit) se montre déçu du résultat des élections communale dans cette commune du Brabant flamand. Après 13 ans à la tête de la ville, il devra renoncer à l'écharpe maïorale. "Nous sommes toujours le parti le plus important avec 25%, mais nous devons pointer la collaboration entre l'Open Vld et le CD&V. Je me sens déçu."

Mais la plus grande déception de Hans Bonte réside dans le fait que seulement 56% des habitants de Vilvorde se sont présentés dans les bureaux de vote. "Ainsi, 44% des gens n'ont pas pris la peine de sacrifier quinze minutes de leur temps pour voter." Le bourgmestre sortant souhaite réintroduire l'obligation de vote aux élections communales et provinciales en Flandre, car "ce sont surtout les gens ordinaires et vulnérables qui abandonnent".

Le bourgmestre sortant tient à féliciter Jo De Ro pour ses bons résultats. Il se dit prêt à travailler avec lui de manière constructive au sein d'une éventuelle coalition. "Une coalition est possible avec Vooruit et une coalition sans. Je laisserai bien sûr à l'Open Vld et au CD&V le soin de déterminer si Vooruit peut toujours participer à la majorité."