Des habitants de Ère sont furieux contre la décision de leur commune qui aurait aggravé les inondations: "Ça n'arrivait pas avant"

Dans le village d'Ère, dans la commune de Tournai, plusieurs habitations ont subi des inondations. Les riverains pointent du doigt un nouveau RAVeL, qui aurait participé à aggraver la situation.

Bertrand a été réveillé par ses chiens durant la nuit. "Il y a toute l'eau qui a déboulé du nouveau RAVeL. On n'a rien su faire, les bouches d'égout ne savaient pas absorber et voilà, on a perdu quasi tous nos biens. En une heure de temps, on n'a rien su faire, rien du tout."