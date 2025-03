"Inacceptable": Ecolo dénonce une perquisition menée chez un élu local et des pollutions générées par TotalEnergies

Ce samedi matin, le parti Ecolo et sa coprésidente, Marie Lecocq, se sont mobilisés devant le site de TotalEnergies à Feluy. Une action pour exiger "le respect des habitants, de leur santé et de leur environnement", mais aussi pour dénoncer la perquisition, la semaine dernière, du domicile d'Arnaud Guerard, un conseiller communal écolo d'Ecaussinnes.

La veille, l'élu avait mené une visite de terrain sur le site de la multinationale. "Je suis inquiet parce que je ne fais finalement que mon devoir de citoyen, d'élu, de dénoncer une pollution qui causerait des risques pour la santé, pour les habitants, pour leur cadre de vie", déclare l'ancien échevin ecaussinnois avant de poursuivre. "Et finalement, c'est moi qui reçois la visite de la police alors que je dénonce ces pollutions depuis des années et que, peut-être, la police pourrait aussi s'inquiéter de beaucoup plus près à ces cas de pollution".