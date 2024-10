Hélicoptère, chiens pisteurs: les gros moyens déployés à Marcinelle pour retrouver Ahmed Selassi, 81 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer

Ahmed Selassi, 81 ans, habitant de Marcinelle a quitté son domicile jeudi, vers 00h30, et depuis, il ne s'est plus manifesté. Sa famille est particulièrement inquiète, car l'octogénaire souffre de démence et est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il nécessite également des soins urgents.

Le disparu mesure 1m70, est de corpulence normale et a de courts cheveux grisonnants. Il se déplace à l’aide d’une canne. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de training vert, un pull gris, une veste bleue et une casquette.