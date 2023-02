Après Liège et Schaerbeek notamment, la Ville de Charleroi ouvre à son tour un registre de condoléances afin d'afficher sa solidarité avec les sinistrés à la suite des séismes qui ont frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, indique mardi la porte-parole du bourgmestre Paul Magnette.

Deux puissants tremblement de terre et plusieurs répliques ont frappé lundi le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant plus de 5.000 morts et de nombreux blessés, selon un bilan toujours provisoire.

"La Ville de Charleroi présente ses sincères condoléances aux peuples turc et syrien et particulièrement aux familles des victimes, tout en souhaitant les meilleures suites possibles aux victimes", indique-t-elle dans un communiqué.

Deux registres de condoléances ont été ouverts mardi à l'Hôtel de Ville de Charleroi "afin que les Carolos puissent s'associer à cet hommage". Ceux-ci seront ensuite remis aux ambassades turque et syrienne.

Les habitants qui le souhaitent peuvent également exprimer leur solidarité via un formulaire en ligne.