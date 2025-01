"Le tout, c'est de se lancer": le traditionnel plongeon dans l'eau glacée des lacs de l'Eau d'Heure attire encore plus de courageux cette année

Les amateurs de sensations fortes sont toujours aussi nombreux en ce 1er janvier. Ils étaient même plus nombreux que l'année dernière à oser faire le grand saut dans l'eau glacée des lacs de l'Eau d'Heure.

Il leur a fallu beaucoup de courage et beaucoup de motivation, car l'eau ne dépassait pas les quelques degrés et le vent était bel et bien présent.