Sept militaires en exercice percutés par une voiture à Mons (2)

Dans un communiqué, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder a précisé que "huit militaires de l'Escadron Charlie du Premier et Troisième Bataillon de Lanciers basé à Tournai ont été victimes d'un accident provoqué par un véhicule civil". La ministre a exprimé sa "profonde solidarité envers les militaires blessés et leurs familles". La zone de police de Mons-Quévy a, de son côté, précisé que, des huit militaires de la section en exercice, trois ont été légèrement blessés et deux plus gravement et qui étaient toujours hospitalisés mardi soir.