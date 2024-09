Six ans de prison pour des agressions sexuelles sur deux victimes en état de vulnérabilité

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi en milieu d'après-midi une peine de six ans de prison ferme contre un prévenu condamné pour viol, atteinte à l'intégrité sexuelle et incitation à la débauche sur deux victimes en état de vulnérabilité et détention d'images montrant des abus sexuels sur des mineurs d'âge. L'homme, détenu sous surveillance électronique, a échappé à l'arrestation immédiate sollicitée par le substitut du procureur. Le ministère public avait requis la peine de prison prononcée contre le suspect.