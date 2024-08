Un homme tente de s'échapper d'un guet-apens en sautant d'un appartement à Mouscron: deux personnes sous mandat d'arrêt

"Il ressort des premiers éléments de l'enquête que cette chute semble intervenir dans le cadre de faits de stupéfiants. L'individu aurait ainsi tenté d'échapper à un guet-apens", précise le ministère public. "Bien que l'homme ait été emmené à l'hôpital dans un état grave, ses jours ne sont actuellement plus en danger."

Suite à cette agression, quatre personnes ont été interpellées par la police de Mouscron et le dossier a été mis à l'instruction. Après audition par le magistrat instructeur, deux d'entre elles ont été inculpées de coups et blessures volontaires avec préméditation, détention arbitraire, infractions à la loi sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Les deux inculpés ont été placés sous mandat d'arrêt et écroués.