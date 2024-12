Une "substance potentiellement dangereuse" découverte à l'Institut Jean Jaurès de Charleroi: les élèves ont dû être évacués

Un incident a eu lieu ce vendredi matin à l'Institut Jean Jaurès de Charleroi, une école secondaire de la province de Hainaut, après la découverte d'une "substance potentiellement dangereuse" dans un laboratoire de chimie. Il s'agissait d'un bocal contenant de l'acide nitrique, une substance pouvant être explosive ou inflammable. Cependant, les autorités provinciales assurent que "la situation est sous contrôle".

Par mesure de sécurité, les pompiers et la protection civile ont été mobilisés, et l'école a procédé à l'évacuation de ses élèves. Ces derniers ont été renvoyés chez eux, et leurs parents informés de la situation. Le bocal a été découvert dans un local fermé lors de travaux d'aménagement, ce qui a déclenché l'alerte et les mesures de précaution nécessaires.

Photos: Fabian Van Hove.