"C'est une bénédiction": le Resto du cœur de Herstal offre des pédicures à ses bénéficiaires

Le geste est à la fois précis et doux. Ce matin, Charles, 83 ans, profite d'une pédicure qu'il n'aurait pas pu s'offrir en temps normal. "J'allais chez un pédicure, mais ça coûte 35 euros. C'est une bénédiction de pouvoir faire ça, surtout que je suis en bas de l'échelle des revenus", confie-t-il, visiblement content.

J'ai passé une bonne matinée

Pour prendre soin des patients, cinq stagiaires de l'Institut provincial d'enseignement et de formation pour adultes de Herstal sont présents. À 57 ans, Jamila espère pouvoir vivre de sa passion : "Je suis en réhabilitation professionnelle et là maintenant, il me reste quatre mois pour terminer mon année et pouvoir enfin faire ce que j'aime".