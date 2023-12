Le cimetière juif de Kraainem tagué de croix gammées et d'étoiles de David

Le cimetière juif de Kraainem (Brabant flamand), géré par l'asbl Mutuelle Juive d'Inhumation et la commune, ainsi que ses abords ont été tagués de croix gammées et d'étoiles de David, dans la nuit de lundi à mardi. Les dégradations sur des panneaux d'entrée et sur un mur du cimetière ont été découvertes par des employés communaux qui assurent l'entretien du lieu. La police de Kraainem a constaté les faits. Ils feront l'objet d'un procès verbal et d'une plainte contre X. Les inscriptions ont depuis été nettoyées. Selon le bourgmestre de Kraainem, Bertrand Waucquez, c'est la première fois que de tels actes se produisent dans la commune.

"Nous ne savons pas s'il y a un lien avec le conflit au Moyen-Orient. Nous ne savons pas non plus qui est l'auteur ou les auteurs. Les démarches pour le savoir ont été faites", a déclaré le bourgmestre de Kraainem. Les faits ont été déclarés et signalés à Unia. Le service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité des chances avait indiqué fin octobre craindre "une résurgence des actes et des discours de haine, spécialement de nature antisémite" en lien avec l'escalade du conflit israélo-palestinien.

Pour l'asbl en charge du cimetière, "y porter atteinte est un acte clairement antisémite, un acte qui nie la Constitution de notre pays, basée sur l'union et l'acceptation de tous, sans distinction de genre, de race, de couleur et de religion". "Nous attendons de nos autorités nationales et régionales de renforcer l'éducation à la citoyenneté dans nos écoles et de sanctionner très sévèrement tout acte antisémite".