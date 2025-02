"Dispositif policier très impressionnant" à Eupen: un braqueur français multirécidiviste arrêté après une course-poursuite

"Grande opération de police en cours à Eupen", a signalé Sébastien ce jeudi matin à 9h via le bouton orange Alertez-nous. "Présence de policiers partout et coups de feu entendus", a confirmé Annick quelques minutes plus tard. "Intervention des forces spéciales de la police dans le quartier Rotenberg", a précisé encore Alexander.

Contacté, le bourgmestre d’Eupen a confirmé une "intervention de la police fédérale" sur son territoire ce jeudi matin. La porte-parole de la police fédérale a ensuite assuré que les "unités spéciales" sont intervenues à Eupen.