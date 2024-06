La tour Kennedy totalement inhabitable après l'incendie: les 250 sinistrés attendent de pouvoir récupérer des affaires essentielles

Dans un centre d'accueil, Maxence et les autres sinistrés viennent lister les objets et toutes les affaires personnelles qu'ils veulent récupérer. "Il y a vraiment des situations particulières. Une dame a raconté qu'au dernier moment, elle n'a pas pu emporter ses affaires et les a laissées sur le toit. Cela fait partie des situations prises en compte et pour lesquelles, on essaye de trouver des solutions rapidement", indique Joëlle Saive, la porte-parole de la Ville de Liège.

Impossible pour eux d'accéder à leur appartement. L'immeuble, sans gaz, eau ou électricité, est inhabitable. L'enquête n'est pas encore terminée. Une réunion s'est tenu ce mercredi matin entre la police, la Ville et les services de secours pour décider de la procédure.

"A la fin des devoirs judiciaires, il sera possible de pouvoir récupérer les objets de première nécessité des habitants. Grâce à l'intervention du binôme pompiers et policiers, ils se rendront avec les indications nécessaires dans les appartements", explique Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège.