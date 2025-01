La commune de Trooz se sépare de dix personnes: comment expliquer ces licenciements soudains?

En 2024, la charge de personnel s'élevait donc à 89 ETP, soit une augmentation de 45 % en trois ans, explique le bourgmestre de Trooz, Fabien Beltran. "Pour arriver à l'équilibre, nous avons diminué de 10 % les frais de fonctionnement de tous les services. Nous avons reporté des investissements à 2026, 2027 ou même 2028 et nous avons augmenté des taxes indirectes qui ne touchent pas les citoyens. Nous avons aussi supprimé des activités non nécessaires et nous avons puisé, comme l'an dernier, dans nos réserves", précise encore le bourgmestre.

Le bourgmestre explique ne pas avoir eu d'autres choix vu la perte de subsides octroyés par la Région et la Province. À la suite des dramatiques inondations survenues en juillet 2021, la commune a engagé 28 personnes pour aider les sinistrés, en les prévenant que cela durerait le temps que cela durerait, grâce aux subsides de la Région wallonne et de la Province de Liège.

"Vu la perte de subsides de la Région et de la Province, nous devions donc nous résoudre à licencier du personnel: huit personnes à la commune et deux au CPAS. On arrive donc à une situation de 79 ETP, contre 61 en 2021! Je sais que c'est difficile pour les personnes concernées, mais nous avons dû poser un choix douloureux." La CSC et la FGTB ont déposé un préavis de grève pour deux jours après cette annonce.