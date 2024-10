"Le record vient d'être battu": la plus grande pêche aux canards du monde a lieu en Belgique

Au domaine de Wégimont, situé en province de Liège, l'heure est à la fête. Et pour cause, un record a été battu : la plus grande pêche aux canards du monde a été organisée !

Un événement caritatif

S'amuser, oui, mais tout en récoltant de l'argent. Cette pêche aux canards géante - appelée Charity Ducks - a pour objectif d'amasser un maximum de sous qui seront reversés aux associations œuvrant pour l'aide à l'enfance.

Une bonne raison de plus pour Cédric, venu profiter de ce moment en famille : "Si on sait joindre l'utile à l'agréable, c'est un bonus. En plus de ça, je travaille déjà avec des enfants toute l'année, que ce soit à l'école ou via mon association sportive. C'est vraiment un plus et c'est une bonne cause".

L'entrée au domaine est gratuite, mais il faut payer cinq euros pour pêcher douze canards. L'argent récolté sera utilisé pour la bonne cause. L'événement est accessible jusque 18h.