Le tram de Liège n'est pas encore en service… qu'il faut déjà le réparer: pour le bourgmestre, "c'est normal d'avoir des malfaçons"

Parmi les problèmes: des dalles fissurées qu'il va falloir remplacer. Ou encore, des trottoirs qui ont des défauts et des problèmes de stagnation d'eau. Or, en cette période de froid, ça gèle et il y a un risque de verglas. Il y a également des caniveaux qui ont des problèmes de fabrication à l'origine et qu'il faudra remplacer.

Voilà quelques exemples de nouveaux embarras liés à ce fameux chantier du tram dont la ville se serait bien évidemment passée.

"N'oublions pas que ce chantier s'étend sur 50 hectares. Il n'est pas anormal d'avoir des malfaçons. Il est tout à fait indiqué que la ville inspecte l'ensemble et demande à ce que les malfaçons soient rectifiées. Ça ne va pas poser de problèmes pour la mise en service du tram puisque ce sont deux choses différentes", réagit le bourgmestre Willy Demeyer.