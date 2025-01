À Liège, la lutte contre le trafic de drogue cible désormais les consommateurs: "Ils sont prévenus bien avant la police"

Ces derniers, surpris en flagrant délit, doivent régler une amende sur-le-champ. Gilles De Villers Grand Champs, procureur de division au parquet de Liège, détaille les montants : "Quand on a jusque 3 grammes, on a une somme de 25 euros à payer. Si on va jusque 10 grammes, c’est 75 euros. Et si on a jusque 200 grammes, on est à 200 euros."

Ils sont tellement habitués qu’ils ont leur rabatteur

Le mois dernier, une vingtaine de clients ont été appréhendés dans la rue avec du cannabis en leur possession. Parmi eux figuraient des profils variés : étudiants, pères de famille et cadres. Tous ont préféré payer l’amende pour éviter des poursuites judiciaires.

Des mesures encore insuffisantes ?

Malgré ces actions, certains habitants restent sceptiques. Michel Dans, propriétaire d’un restaurant dans la rue, déplore l’ingéniosité des dealers pour échapper aux descentes de police :"Ils sont tellement habitués qu’ils ont leur rabatteur. Ils sont prévenus bien avant la police qu’il va arriver et donc ils s’enfuient."

De son côté, le procureur reconnaît que ce type de trafic a tendance à se déplacer lorsque la pression policière s’intensifie : "Il y a une volonté d’être très harcelant par rapport à ces personnes-là. Notamment dans d’autres quartiers de Liège, cette politique de tolérance zéro est envisagée."

Pour certains, une solution plus radicale pourrait résider dans la dépénalisation du cannabis. Une décision qui relève du fédéral et qui n’est pas à l’ordre du jour de la coalition Arizona.