Les dirigeants européens annulent en dernière minute un sommet au château de Limont: "On était à la limite des pleurs", confie le propriétaire

L'exploitant du château de Limont en province de Liège est fortement déçu. Il devait accueillir un sommet européen informel ce lundi. L’ambition était de se réunir dans un cadre moins protocolaire et plus champêtre que les institutions européennes. Tout était presque prêt sur place quand l'événement a été annulé pour des questions de sécurité.

Dix jours avant l'événement, le châtelain et ses équipes sont obligés de tout annuler. L’espace naturel serait trop vaste et contraignant pour la sécurité. "Ils auraient, je dis bien ils auraient, entendu qu'il y aurait peut-être des manifestations, des choses comme ça. Il y avait un risque. Vous êtes à Bruxelles, vous avez quatre rues, bon c'est facile. Ici vous avez sept hectares et vous avez des champs partout", souligne Denis Gravet.

Pourtant, durant quinze jours, les conseillers et les gardes du corps enchaînaient les réunions sur place, dans cette salle. "Tous les jours, à dix heures et à quatorze heures. Et tous les jours, on mettait le couvert. Et tous les jours, on m'annonçait cinq, dix. Et puis, on était quarante, on était soixante", se souvient le châtelain.

Un remboursement de plusieurs milliers d'euros

Au final, le sommet de défense informel des 27 et leurs invités se déroulera à Bruxelles, au Palais d’Egmont. Après des jours de préparation, pour Denis et son personnel, la déception s’installe. "Je ne vais pas dire à la limite des pleurs, mais quand même. On avait tous des espérances, on avait travaillé à fond", regrette Denis Gravet.

Si le remboursement se compte en plusieurs milliers d'euros, fort de cette expérience, le propriétaire espère un jour pouvoir accueillir définitivement nos plus grands dirigeants.