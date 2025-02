Lettres de guerre, des documents qui ont 2 siècles: des archives historiques géniales sauvées par une plateforme digitale à Fernelmont

La commune de Fernelmont, située entre Liège et Namur, a lancé un vaste projet de numérisation de ses archives. L'idée ? Conserver des documents historiques et les rendre accessibles en ligne.

Du côté de Fernelmont, on voulait justement éviter ce phénomène. Ainsi, la commune a lancé un vaste projet de numérisation des archives, qui sont ensuite rendues publiques sur une plateforme numérique, accessible à n'importe qui.

Dans le lot, à Fernelmont, on trouve par exemple de vieilles listes électorales, de 1898 par exemple. Des lettres de guerre, envoyées en 1940, ont aussi été retranscrites et numérisées. "Ma chère petite femme, ne sois pas triste et ne pleure pas trop, je reviendrai bientôt. Ne m'en veux pas si je ne peux pas t'écrire davantage, mais il se passe beaucoup de choses ici. Tu peux t'en douter. Beaucoup de baisers tendres de ton mari", peut-on y lire, dans un document signé de la main d'un soldat allemand.

Un sauvetage historique

"L'objectif est de les rendre utiles pour tout le monde", nous confie Jean-Pierre Trésegnie, le chargé de mission du GAL Meuse-Campagnes, interrogé par Roxane Joss. "Le souhait, c'est que cette bibliothèque virtuelle numérique puisse servir à des fins d'éducation, d'exploitation culturelle, artistique, touristique. Vraiment pour mieux connaître et faire connaître les villages, les habitants de l'entité", détaille-t-il ensuite.

La plateforme est déjà alimentée par divers villages hesbignons, comme Wasseiges, Fernelmont, Andenne, Hannut et Eghezée. Elle est disponible sur le https://bibliotheca.fernelmont.be/.