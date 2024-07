Rebondissement dans l'affaire du tiger-kidnapping à Ternat: le père, pris en otage, soupçonné de complicité

Un rebondissement inattendu est dévoilé ce jeudi dans l’affaire du tiger-kidnapping de Ternat, révèlent nos confrères de Sudinfo. Il s’agirait en réalité d’une mise en scène. C’est en tout cas la conviction du juge d’instruction et des enquêteurs chargés de ce dossier judiciaire. Pour rappel, le 5 juin dernier, un père et ses deux enfants ont été retenus en otage pendant plusieurs heures à Ternat, avant que la police parvienne à interpeller deux suspects. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction.

