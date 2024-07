Quelle opposition pour le PTB? Raoul Hedebouw révèle comment son parti ira "chercher des victoires"

"On va faire comme on a toujours fait. Comment le PTB a été chercher des victoires ces dernières années ? C'est en étant en symbiose avec le mouvement social. Le milliard supplémentaire qu'on est allé chercher pour le secteur des soins à travers le fonds Blouses blanches que le PTB a mis en place, c'est une victoire qu'on a pu avoir parce qu'on était en dialectique. On était en combat commun avec les secteurs des blouses blanches, les infirmières, les infirmiers", a expliqué l'homme politique.

Une "symbiose avec le mouvement social"

Il souhaite se diriger vers "une opposition connectée et une opposition qui sera en symbiose avec le mouvement social, mais qui se fera sur des combats concrets."

Par mouvement social, Raoul Hedebouw parle des syndicats, du "monde associatif" et de "la société civile".

"Il n'y a qu'un peuple qui se mobilise qui peut aller chercher des victoires, a-t-il poursuivi. On le voit dans tous les pays européens. Je l'ai dit aux gens : on ne va pas se laisser faire. Et quand Monsieur Prévot parle de mettre en place une pension à points… Une pension à points, ça veut dire qu'on ne donnera plus des euros aux gens, mais des points et que la valeur du point va fluctuer avec le niveau économique. Ce sont des attaques antisociales qu'on ne laissera pas passer".