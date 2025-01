Semaine de rentrée particulière au collège SFX1 de Verviers: les élèves n'ont pas suivi les cours, voici pourquoi

Une semaine de rentrée particulière pour les élèves du Collège Saint-François-Xavier 1 (SFX1), à Verviers. Ils ne suivent pas leurs cours habituels, mais participent à des ateliers et à des remédiations. Objectifs : remotiver les élèves et renforcer les liens entre eux.

C'était une semaine de rentrée particulière pour les 800 élèves du Collège Saint-François-Xavier 1 (SFX1), à Verviers. Ils n'ont pas suivi leurs cours habituels, mais ont participé à des ateliers. Cours de cuisine, escalade, lutte, initiation aux arts martiaux, cours de bruitage, jeux d'échecs... Au total, 161 activités sont proposées.

"C'est sympa pour décrocher un peu et ne pas faire que travailler tout le temps", confie Olivia, qui suit des cours de bande dessinée. "C'est plus pour pouvoir se développer et ne pas toujours aller en cours pour travailler", glisse Karim, qui suit le même atelier. Louis, lui, suite une initiation aux arts martiaux. "Toutes les classes sont mélangées et c'est cool parce qu'on peut parler avec tout le monde", dit-il.