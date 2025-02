Sur les traces de Charlemagne: découverte de vestiges et de sarcophages à Herstal

Le corps d'un jeune adulte, mort il y a plus de 1.300 ans, a été découvert dans les tréfonds de la place Licourt, à Herstal. Au VIIe siècle, la place devait être un cimetière.

Avec patience et minutie, Patricia déterre et nettoie le squelette : "Chacun a ses objets préférés, un couteau suisse, une petite cuillère, des instruments de dentiste aussi, ça dépend un petit peu de la taille du squelette et de son état de conservation. Vous verrez là-bas, les bébés, c'est vraiment avec des tout petits outils qu'on peut les nettoyer convenablement".