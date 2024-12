"Parfois, les enseignants restent dans la salle des profs": Martin, un élève de 16 ans, dénonce les conséquences du froid dans son école

"On a un problème de chauffage depuis plus d'un mois et l'école est très délabrée", témoigne Martin, 16 ans. "J'ai un ami qui prend la température le matin quand on arrive en classe. 1, 2, 3 degrés, ce sont des conditions où on ne peut pas travailler !" Le jeune homme explique avoir alerté la direction, en vain. "On a des chaufferettes, mais il y a un vrai problème d'isolation au niveau des murs et des fenêtres."

Pour autant, l'école ne veut pas les renvoyer à la maison : "Si on veut repartir, on nous donne une journée d'absence. Il y a 150 à 200 personnes dans l'école. C'est dans toutes les classes, tous les bâtiments." Il précise que ce problème serait récurrent et que "tout le monde est emmitouflé".