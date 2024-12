L'entreprise belge de l'année est Liégeoise: elle a travaillé sur les Champs-Élysées, le Colisée... et même la Mecque

Les Champs-Elysées, le tunnel sous la Manche, l'Atomium, la Mecque, le Colisée à Rome ou la ville de Sydney, un point commun, ces édifices sont tous éclairés par une entreprise liégeoise : Schréder. Le leader mondial en matière de solutions d'éclairage extérieur intelligentes, a remporté le prix d'entreprise de l'année, dans un concours organisé par EY. La société, présente dans plus de 70 pays et qui emploie 2.600 personnes, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 560 millions d'euros, un chiffre en forte croissance ces dernières années.

Schréder, fondée en 1907 à Liège, est la 29e lauréate du prix créé en 1996. Son jury a salué "une entreprise dynamique plus que centenaire, qui a traversé avec succès une révolution technologique d'ampleur en sachant se réinventer pour développer de nouveaux moteurs de croissance ambitieux et inscrits dans la durabilité, tout en préservant un ancrage solide dans son terroir d'origine". "C'est une entreprise qui a été créée par une famille qui s'appelle la famille Schreder, et qui est d'ailleurs toujours aux commandes de l'entreprise aujourd'hui, après quatre générations", commente Philippe Felten, au micro de Martin Buxant.