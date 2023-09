Caroline a des voisins très envahissants: des castors menacent d'inonder sa maison avec leur barrage

Le barrage de ces animaux provoque des inondations sur son terrain et cause de gros problèmes d'humidité dans sa maison.

La riveraine demande aux pouvoirs publics d’agir. Mais pour la commune de La Roche-en-Ardenne, c’est à la Région wallonne de prendre les choses en main. "La commune est déjà intervenue à de multiples reprises", explique Guy Guilloteaux, le bourgmestre de La Roche-en-Ardenne. "Au moins trois fois pour démonter le barrage et ça nous a coûté plus de 20.000 euros. À un moment donné, je pense qu'on peut dire que la commune est aussi préjudiciée par cette problématique."

Car Caroline ne peut pas se débarrasser radicalement de ses voisins gênants. L'animal est protégé et il est obligatoire d'obtenir une dérogation afin de pouvoir l'éliminer. "On va peser le positif que le castor apporte à la nature et les dégâts qu'il engendre. Sur base de cette balance, on va octroyer, ou non, cette dérogation", précise David Dufour, attaché au département de la nature et des forêt.

Le département a trois mois pour rendre sa décision. Après six ans de combat, Caroline espère enfin pouvoir vivre tranquillement, dans le chalet construit, il y a 50 ans par ses grands-parents.