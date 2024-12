Le cortège féérique de la Parade RTL traverse Bertrix: "On promet vraiment un show magique"

"Figurez-vous qu'ici à Bertrix, où je suis très heureuse de vous accueillir en province de Luxembourg, on a eu beaucoup de succès avec la séance de dédicaces qu'on a dû prolonger parce qu'il y avait beaucoup de monde. Autant d'auditeurs, de téléspectateurs avec qui on a échangé des anecdotes, des sourires, des photos... On a un petit peu prolongé le plaisir. Ça nous fait chaud au cœur, car je vous avoue qu'il ne fait pas très chaud ici", témoigne-t-elle en direct dans le RTL info 19h.

La parade RTL s'est élancée peu après 19h30 à Bertrix. Un cortège sonorisé et illuminé avec des chars incontournables comme celui des animateurs et journalistes d'RTL. Caroline Fontenoy, présentatrice du journal, en fait partie.

"Nous, on leur promet vraiment un show magique, une parade d'une vingtaine de chars, 180 comédiens, le char du Père Noël, la Reine des Glaces et puis évidemment tous les animateurs et journalistes d'RTL, bel RTL.. En plus, cerise sur le gâteau, cette année, c'est inédit : un magnifique feu d'artifice à 21h qui va clôturer ce spectacle magique", annonce Caroline Fontenoy.

Voici les personnalités présentes à la Parade RTL

Pas moins de 20.000 spectateurs sont attendus dans cette petite ville de la province de Luxembourg, prête à accueillir cette affluence exceptionnelle. Parmi les animateurs présents pour cet événement : Adelina et Benjamin du Meilleur Pâtissier, Benjamin Maréchal, Caroline Fontenoy, Christophe Deborsu, Émilie Dupuis, Julie Denayer, Ludovic Daxhelet, Maria Del Rio, Olivier Schoonejans, Sandrine Corman, Sandrine Dans, Sabrina Jacobs, Salima Bellabas, Sophie Pendeville, Thomas de Bergeyck et Vincenzo Ciuro.

Dès 19h30, la Parade s'est élancée depuis la Place des Trois Fers, vers la Rue de Renaumont, avant de passer par la Rue de la Jonction et la Rue du Gibet. Le cortège tournera vers la Rue des Déportés et la Rue de la Gare, pour revenir à la Place des Trois Fers. Le feu d'artifice est prévu à 21h30