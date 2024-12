Émilie Dupuis, Benjamin Maréchal, Maria Del Rio... Les stars de RTL débarquent à Bertrix pour une parade de Noël magique

Après le succès éclatant de l’année dernière à La Louvière, la Parade de Noël RTL pose ses valises à Bertrix ce vendredi 20 décembre pour une soirée magique et inoubliable. Un moment hors du temps qui promet d’enchanter petits et grands avec des chars illuminés, des personnages féériques et la présence de nombreuses figures emblématiques de RTL.

Après le succès retentissant de l'édition précédente à La Louvière, la Parade RTL revient, cette fois-ci à Bertrix, pour une soirée mémorable. Dès 19h30, un cortège de 20 chars illuminés et sonorisés, animés par près de 180 comédiens, défilera dans les rues de la ville. Parmi les tableaux qui émerveilleront le public figurent des incontournables comme le train du Pôle Express, le Père Noël entouré de ses fidèles rennes et ses lutins.

Mathieu Rossignol, Bourgmestre de Bertrix, ne cache pas son enthousiasme : "Déjà en 2010, lors de la Parade RTL à Bastogne, j’ai eu l’occasion de mesurer l’ampleur de cet événement festif et convivial. (...) La Parade va bien au-delà du spectacle : elle aura un impact positif pour l’ensemble de notre commune avec des retombées pour le commerce local, le tourisme, le secteur associatif, etc. La magie de Noël s’apprête à illuminer Bertrix, créant une atmosphère chaleureuse et unique qui émerveillera petits et grands".

Pas moins de 20.000 spectateurs sont attendus dans cette petite ville de la province de Luxembourg, prête à accueillir cette affluence exceptionnelle. Parmi les animateurs présents pour cet événement : Adelina et Benjamin du Meilleur Pâtissier, Benjamin Maréchal, Caroline Fontenoy, Christophe Deborsu, Émilie Dupuis, Julie Denayer, Ludovic Daxhelet, Maria Del Rio, Olivier Schoonejans, Sandrine Corman, Sandrine Dans, Sabrina Jacobs, Salima Bellabas, Sophie Pendeville, Thomas de Bergeyck et Vincenzo Ciuro.

Informations pratiques