Un grand événement sportif aura bientôt lieu à Neufchâteau: "La nuit, ça va être assez impressionnant"

En province du Luxembourg, des passionnés de vélo sont en cours d'organisation d'une grande course, les 24 heures de Neufchâteau. L'événement devrait accueillir 250 cyclistes début juin et met l'accent sur le sport plus que sur le folklore.

Le parcours sera un circuit fermé. Il fera 42 mètres de dénivelé. Les quelques 250 coureurs attendus rouleront en pleine nature. "On est en Ardennes, ce sont des prairies, des bois. Vous allez rouler dans un cadre plutôt bucolique. On espère avec le soleil, comme on sera début juin, un peu moins froid qu'aujourd'hui.", escompte Arnaud Llorens.

À 5 mois de l'événement, Arnaud Llorens, co-organisateur des 24 Heures Vélo de Neufchâteau, reconnaît le parcours de 3,8 km qui traverse le village de Longlier. "On arrive dans la descente, sur le tracé qui est déjà défini", nous dit-il sur son vélo. "La nuit, ça va être assez impressionnant parce qu'on va descendre à 65-70 km heure, à l'éclairage des phares, avec les arbres, une route assez étroite. Ça va être quelque chose de surprenant pour ceux qui ne sont pas habitués à rouler dans le noir.", se réjouit-il déjà.

Ces 24 Heures Vélo de Neufchâteau ont été imaginées dans un bar local où tout fait référence au vélo, jusqu'à l'horloge en pignon. Les organisateurs sont des grands fans de vélo. Leur objectif est de faire revivre une course de 24 heures en province de Luxembourg "Pourquoi 24 heures ? C'est parce qu'auparavant, l'événement était assez populaire dans la province", répond Clément Thillen, co-organisateur de l'événement. "Il y avait plusieurs courses de 24 heures du côté de Bertrix, du côté de Marche-en-Famenne. Et étant donné que Bertrix, c'était mon père qui l'organisait, on s'est dit, tiens, le concept peut être sympa à reprendre".

Mais c'est toute une organisation : "Le but, c'est de se retrouver pour vraiment ficeler l'événement, pour qu'il soit le plus professionnel possible"

Il faut donc discuter de tout, notamment de l'identité de l'événement, qui veut se différencier des autres 24 heures vélo. "Contrairement à ces événements, qui sont des événements très folkloriques, où on est là pour faire la fête, ici, on va plus retrouver un événement qui est sportif. On va retrouver des clubs, des cyclistes amateurs, des gens qui roulent assez régulièrement, qui seront là clairement pour la compétition", précise Clément Thillen.

L'événement sera aussi familial, avec une course pour enfants, une course folklorique, des soirées et animations. Bref, c'est une grande fête du vélo qui sera organisée à Neufchâteau.