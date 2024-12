"Je roulerai avec des petites roues": la réaction géniale d'Eddy Merckx après son accident de vélo

Eddy Merckx, l'ancien champion cycliste de 79 ans, a été opéré avec succès de la hanche mardi et commencera sa rééducation mercredi, a annoncé l'hôpital d'Herentals dans un communiqué. Il avait été victime d'une chute lors d'une sortie à vélo et s'était fracturé la hanche lundi.

Emmené à l'hôpital d'Herentals près d'Anvers, là où Remco Evenepoel a récemment dû se rendre après avoir lui aussi effectué une chute suite à une collision avec un véhicule de bpost, Merckx a été rapidement pris en charge. "Il s'agit d'une fracture typique et courante du 'col du fémur'", a écrit l'établissement. "Pour traiter cette blessure, une prothèse totale de hanche a été posée mardi après-midi par le Dr Mike Tengrootenhuysen et le Prof. Dr Steven Claes. L'opération s'est déroulée sans encombre, et un rétablissement complet est attendu", a ajouté l'hôpital qui précise qu'Eddy Merckx devra rester "au moins une nuit" sur place pour récupérer de l'intervention. Sa rééducation doit débuter mercredi "avec la possibilité de poser immédiatement tout le poids du corps sur la jambe opérée".

"La récupération complète prendra généralement quelques mois, mais heureusement pour Eddy Merckx, le cyclisme constitue une excellente activité de rééducation, qui pourra être reprise après seulement quelques semaines." Merckx, le plus grand champion cycliste de l'histoire, a chuté lundi à Hombeek, près de Malines, lors d'une sortie cycliste. Personne d'autre n'a été impliqué dans cet incident. Merckx a glissé tout seul, avait confié son épouse Claudine.