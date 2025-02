"C'est extra": une boulangerie reçoit le prix du "Croissant d'or", quel sont les secrets de cette pâtisserie triplement primée? 

Dans cette boulangerie, le croissant est une véritable institution. C'est bien souvent la viennoiserie la plus consommée. "Disons que moi, je ne prenais jamais de croissant, mais ici, j'en prends. C'est une boulangerie extra. Moi je viens ici depuis des années et je n'arrête pas. J'y suis encore", confie un client, ravi.

C'est une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre

Le gérant Patrick Vranckx est fier de lui : il a une nouvelle fois décroché le croissant d'or. Sa viennoiserie a récolté un score entre 90 et 100% : "Cette année, on était 20 à recevoir l'or sur 100 candidats. Et on était deux pour l'ensemble à avoir reçu un prix spécial pour avoir récolté l'or pour la troisième année d'affilée".