"On est assez fiers": à Frameries, cette boulangerie propose une bûche au concept très original

C'est un dessert un peu spécial que propose ce jeune artisan à Frameries, près de Mons. Il invite ses clients à passer le cap de l'année 2025 avec une bûche très particulière. En effet, celle-ci donne... l'heure. De plus, vous pouvez tout manger, y compris le mécanisme et les aiguilles.

"On a une horloge 100 % fonctionnelle et surtout 100 % comestible. C'est un petit peu le défi. Je suis un grand fan d'horlogerie aussi. Étant fan de Lego, j'aime bien tout ce qui est assemblage, minutie, précision. On s'est dit : pourquoi pas accompagner les douze coups de minuit avec le client ?", rajoute William Godefroid.

Cependant, il aura fallu énormément de temps au boulanger pour mettre au point sa création : plus de six mois d'essais et deux heures et demie de travail par pièce. "On voulait que le mécanisme soit apparent, donc il a fallu faire aussi un boîtier squeletté. On voulait vraiment voir les engrenages tourner. Et voilà, défi réussi. On est assez fiers", s'enthousiasme-t-il.

À noter qu'il s'agit d'une création en édition limitée. Seuls 30 exemplaires seront mis en vente.