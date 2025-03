Ciney: l'homme arrêté par la police "souffrirait de gros problèmes psychologiques", son arme était factice

Un homme a semé la terreur à Ciney jeudi soir, en circulant dans le centre-ville vêtu d'un treillis militaire et d'une arme factice. Vous avez d'ailleurs été nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler la présence de policiers dans les rues.

Il invitait également les citoyens à faire preuve de prudence et à éviter les déplacements inutiles : "Nos agents de police mettent tout en œuvre pour que la situation soit sous contrôle dans les plus brefs délais".

La situation est sous contrôle

C'est finalement durant la nuit que le suspect a pu être appréhendé dans le calme. "La situation est sous contrôle, tout risque est écarté et une enquête est en cours", indiquait la zone de police Condroz-Famenne.

"Grâce au travail des unités spéciales, du GIS et de la zone de police qui se sont aussi fortement appuyées sur les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance en centre-ville sont un outil précieux et nous ont permis de visionner à plusieurs endroits l'individu, de voir d'où et où il se dirigeait, s'il était agité ou s'il était calme, s'il parlait à d'autres personnes... Et donc tout ça nous a conduit à pouvoir localiser son domicile au milieu de la nuit", précise le bourgmestre de Ciney.

Le profil de l'individu

Il ajoute que l'interpellation s'est faite dans le calme et que la personne se trouve au commissariat de Ciney. "Elle sera déférée au parquet dans les prochaines heures", poursuit Frédéric Deville.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, souffrirait de problèmes psychologiques importants. "Une personne isolée, qui ne fait partie d'aucun groupe politique, religieux, qui n'avait aucune revendication. Mais qui, semble-t-il, souffrirait - j'utilise le conditionnel - de gros problèmes psychologiques", conclut le bourgmestre.