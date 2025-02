Émeline, de Fernelmont, est masseuse pour...chevaux: "J'ai voulu leur rendre le bien-être qu'ils m'apportent"

C'est une pratique un peu particulière qu'une habitante de Fernelmont propose depuis peu... Des massages pour chevaux. Si elle ne veut pas remplacer le travail des vétérinaires, elle l'assure : sa pratique est bénéfique pour le bien-être et le physique des chevaux. Et la demande est visiblement de plus en plus importante.

Nayade est un cheval de plus de 600 kilos et participe régulièrement à des concours d'attelage. Et ce petit champion est un chanceux : il reçoit régulièrement des massages de près d'une heure et demie. "D'abord, j'échauffe le muscle pour le préparer à recevoir un massage. Ensuite, je le palpe d'une manière plus précise avec mes doigts pour identifier les zones de tension", nous explique Émeline Colmant, masseuse pour chevaux. "À force de passer du temps avec eux, j'ai réalisé que les chevaux m'apportaient un certain équilibre et bien-être. J'ai donc, moi aussi, souhaité leur apporter cela".

Il y a une amélioration de la circulation sanguine et donc, de la récupération post-efforts

Ces massages permettent au cheval de réduire son stress et on peut le remarquer : l'animal est totalement relâché. Au-delà de la sensation de quiétude, ces massages ont d'autres bienfaits. "Il y a une amélioration de la circulation sanguine et donc, de la récupération post-efforts. Aussi, une guérison plus rapide après une blessure musculaire ou une maladie". Les blessures musculaires sont également prévenues, car Émeline identifie les tensions et les traite avant qu'elles ne s'installent dans le temps.