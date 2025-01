Pascal lance un appel à l'aide pour son refuge de furets: "Ça fait deux ans que nous n'avons plus rien"

Zéro, un furet, est le dernier arrivé parmi les 53 pensionnaires du refuge de Pascal, ouvert il y a 18 ans. Une structure unique dans le Hainaut qui accueille ces petits animaux abandonnés par leur propriétaire et qui demandent beaucoup d'attention et de soins. "Il faut savoir qu'un furet doit avoir quand même une bonne alimentation. Il y a des furets qui ne mangent que des croquettes. Il y a des furets qui mangent du cru, dont certains qui mangent éventuellement des cœurs de poulet, filets de poulet ou des poussins" explique Pascal Leriche, responsable de Cody's Ferret.

Ajoutez à la nourriture, les litières, les frais vétérinaires qui ont augmenté et la facture s'élève à près de 10.000 euros par mois. La survie du refuge est aujourd'hui menacée. "Avant, on avait de temps en temps une petite subvention auprès du ministère du bien-être animal. Ça fait quand même deux ans maintenant que nous n'avons plus rien. C'est souvent d'autres refuges et des grandes structures qui sont plus sollicitées. Et les petits refuges comme nous sont souvent oubliés."