L'humoriste Gui-Home ouvre un restaurant-comedy à Namur: découvrez les premiers noms à l'affiche

L'établissement "Chez Guillaume", ouvert du mercredi au dimanche, sera un lieu hybride, entre brasserie et scène d'humour. "Namur, c'est chez moi, c'est ici que tout a commencé. Avec 'Chez Guillaume'", je veux offrir plus qu'une simple sortie. Ce sera un lieu où l'on partage des moments authentiques autour de la gastronomie et de l'humour. J'aimerais faire de cet endroit un rendez-vous incontournable où les Namurois et les visiteurs viennent se retrouver, se surprendre et surtout se sentir chez eux, comme à la maison, à chaque instant", a confié Gui-Home.

La programmation est connue

La programmation de janvier et février 2025 a été dévoilée. Sacha Ferra, Nicolas Lacroix, Dena, Florent Losson, James Deano, Ahmed Boudrouz, Hugues Hamelynck, Nikoz seront notamment à l'affiche. Chaque semaine, de nouveaux noms viendront enrichir la programmation.