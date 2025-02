Lunettes alcovision et ateliers pratiques pour lancer la tournée minérale à l'hôpital d'Auvelais: "Ça permet de prendre du recul"

La tournée minérale a démarré ce samedi. Un mois sans alcool pour sensibiliser à la consommation et pour en ressentir les bienfaits. L'hôpital CHR d'Auvelais a organisé une journée d'information sur le sujet avec des petits tests et expériences pour les membres du personnel et les patients.

"Quand on donne les lunettes, la première réaction est de dire qu'on ne s'y attendait pas. Pourtant, tout le monde a déjà bu deux verres en ayant l'impression de n'avoir rien bu. Ici, on remarque qu'il y a quand même des effets", explique Maxime Parmentier, ASBL Excepté jeunes.

Et c'est justement l'objectif de cette action de sensibilisation: la prise de conscience des risques. "Ça permet de prendre un peu de recul et de se demander quelle est la place de l'alcool dans notre quotidien", ajoute Vanessa Robeets, spécialiste dans les assuétudes au centre Zephyr.

Au programme notamment, un atelier pratique qui consiste à estimer les unités d'alcool dans un verre de gin par exemple. A ce jeu-là, il y en a de plus habiles que d'autres. "C'est toujours interpellant", souligne Yolande, une patiente.

Une journée pour le public mais aussi pour le personnel qui a été impliqué à tous les étages. "Je me suis inscrite parce qu'avec toute notre équipe, on s'est motivés à participer. Et comme c'est organisé par des collègues de l'hôpital, c'est toujours plus sympa."

Une tournée minérale à vivre dans la bonne humeur, c'était aussi l'objectif de cette journée.