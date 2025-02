Chez nous, l'alcool fait 10.000 morts par an: pourquoi la Tournée minérale est-elle "bien plus qu'un simple défi de sobriété"?

La nouvelle édition de la Tournée minérale débute ce 1er février et invite à nouveau les Belges à faire une pause dans leur consommation d'alcool. Cette année, la campagne entend mettre l'accent sur le rôle clé des médecins généralistes pour réduire le "treatment gap" en matière de prise en charge de l'alcool, c'est-à-dire l'écart entre les patients souffrant de troubles liés à l'alcool et ceux bénéficiant d'une prise en charge adaptée.

L'asbl Univers santé, qui pilote la campagne, rappelle que la Tournée minérale est "bien plus qu'un simple défi de sobriété". Durant un mois, elle offre une occasion de rejoindre une communauté "engagée et bienveillante" pour faire une pause dans sa consommation d'alcool et en mesurer tous les bénéfices. D'après l'organisation, environ un million et demi de Belges y participent et réduisent en moyenne de 20% leur consommation jusqu'à six mois après la campagne.