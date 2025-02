Les piscines des Prés de Tilff vivent leurs derniers instants: "C'était la plage, il y avait foule quand il faisait beau"

Après plus de 15 ans d'abandon, les bassins des Prés de Tilff sont démolis. L'objectif, rendre cet espace plus adapté aux risques d'inondations. Une transformation qui respecte les enjeux environnementaux.

À lire aussi Vous travaillez dans un bureau toute la journée: voici six conseils pour ne pas prendre de poids quand on est sédentaire

"On commence d'abord par le tri. On enlève tout ce qui est liner, tout ce qui est plastique et autres, parce que maintenant, on prend grande attention à l'environnement. Et puis après on commencera à démolir les bassins avec des moyens conséquents que vous pouvez voir derrière moi", explique Justin Roten, gestionnaire de projet.