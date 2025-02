Vous travaillez dans un bureau toute la journée: voici six conseils pour ne pas prendre de poids quand on est sédentaire

Partager:

La sédentarité peut entraîner une prise de poids si l'on n'adapte pas son alimentation et ses habitudes de vie. Heureusement, il est possible de limiter ce risque en faisant des choix judicieux: alimentation équilibrée, hydratation suffisante et méthodes de cuisson adaptées...

Lorsque l'on fait un travail très prenants ou que l'on est atteints d'un souci ou d'une maladie nous empêchant de pratiquer, on n'a pas toujours l'occasion de faire du sport. Comment alors éviter de prendre trop de poids? Il faut avant tout savoir que "lorsqu'on se dépense moins, on a tendance à manger plus", indique Pascale Robience, diététicienne, sur le plateau du RTL info 13h. "Donc on rentre un peu dans un cercle vicieux, on bouge moins, on brûle moins de calories, on mange plus, donc on en stocke plus, d'où le risque de prendre du poids", poursuit l'experte. "L'ennui incite au grignotage intempestif."

Heureusement, il existe des solutions simples pour garder la ligne, même en étant sédentaire. Miser sur les bons aliments L'alimentation joue un rôle essentiel pour équilibrer notre apport calorique. "En termes surtout de nutriments, on va essayer d'augmenter l'apport en protéines", conseille Pascale Robience. Les protéines se trouvent dans la viande, le poisson, les oeufs et les produits laitiers. Mais il est aussi très important d'"augmenter les fibres parce qu'elles augmentent le temps de mastication, elles diminuent la quantité d'aliments que l'on ingère, elles ralentissent la vidange gastrique et elles ont tendance à augmenter la satiété". Limiter le gras et le sucre "On sait également pertinemment bien qu'un excès de graisses favorise l'obésité et essentiellement les maladies cardiovasculaires", indique Pascale Robience Il est donc essentiel de limiter les matières grasses, tout en conservant de "bonnes graisses pour la santé". Quant ausucre, "c'est le point noir, c'est très mauvais !". Le sucre est directement utilisé par l'organisme pendant l'effort, mais "si on est sédentaire, quand on mange des biscuits, des bonbons, des sucreries, évidemment on prend du poids".