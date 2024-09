La poire, un fruit capricieux de plus en plus boudé par les Belges: "Faire perdurer le savoir-faire, ce n'est pas évident"

La Belgique est le troisième pays producteur de poires en Europe. C’est l’un des fruits les plus produits chez nous… Sa production dépassant celle de la pomme. Mais il est de moins en moins consommé et il reste compliqué à produire. Face à ces défis, les producteurs doivent innover.

La poire, fondante, juteuse et peu sucrée, figure parmi les 10 fruits préférés des Belges. "Si possible, des bios, sinon ce qu’on trouve", explique une cliente dans un supermarché. Pourtant, sa popularité diminue au fil des ans. Les Belges en consomment aujourd'hui 1,95 kg par an, contre 3,5 kg il y a 16 ans. "Les enfants n'aiment pas, et madame non plus, donc pas de poires", confie un père de famille.

Préserver le savoir-faire, ce n'est pas évident.

Cette baisse de consommation représente un défi supplémentaire pour les producteurs, d’autant plus que la poire est un fruit difficile à cultiver. Gaspard, qui prendra, la relève de l'exploitation familiale dans quelques mois, en sait quelque chose. Leur domaine comprend 17 hectares de poiriers et 10 hectares de pommiers. "Préserver le patrimoine, le savoir-faire et une tradition familiale, ce n'est pas simple. Mais nous mettons en place plusieurs initiatives", explique Gaspard Fallon, l’exploitant.