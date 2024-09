Panier RTL info / Test Achats: l'inflation se stabilise mais le prix de certains produits a augmenté, voici lesquels

Chaque mois, Testachats calcule l’inflation sur un panier de plus de 3000 produits de base dans 7 chaînes de supermarché. Celle-ci s’est stabilisée entre juillet (2,49%) et août (2,5%).

L'inflation s'est stabilisée en août 2024, c'est ce que rapporte, ce lundi, l'association Test-Achats, après avoir analysé un panier de plus de 3000 produits de base dans 7 chaînes de supermarché (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl). L'inflation est ainsi passée de 2,49% en juillet à 2,5% en août. Elle est tout de même légèrement en hausse par rapport au mois de juin (2,31%).

Quels produits ont le plus augmenté en août?

Testachats a observé une augmentation du prix des boissons rafraichissantes (+7%) mais aussi les légumes et les épices (+4%). Il y a aussi "sans surprise", l'huile d'olive (+27%) parmi les produits ayant connu la plus forte augmentation en un an, à côté des jus d’oranges (+23%), en raison de mauvaises récoltes d’oranges et des fondants au chocolat (+22%) en raison de la hausse du prix du cacao.