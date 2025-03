Ce produit utilisé tous les jours dans de nombreuses cuisines atteint un nouveau record de prix

Le prix des œufs bat un nouveau record, porté par une forte demande et un marché tendu, accentué par la grippe aviaire aux États-Unis et en Europe de l’Est.

Le prix des œufs a atteint un nouveau record ce mardi. La combinaison d'un marché sous tension et d'une demande élevée fait grimper le tarif à 16,86 cents par œuf.

Il s'agit ici du prix payé aux éleveurs. En magasin, le coût d'une boîte d'œufs est évidemment bien plus élevé. Wouter Wytynck, expert pour l'organisation agricole Boerenbond, explique cette hausse par la forte demande à l'approche de Pâques et un marché particulièrement tendu. Cette situation s'explique notamment par les effets de la grippe aviaire aux États-Unis et en Europe de l'Est.